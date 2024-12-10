Учёные перечислили продукты, ускоряющие старение организма

08:31, 10 декабря 2024, ПАИ

Употребление ультрапереработанных пищевых продуктов (УПП) может ускорить процессы старения организма. К такому выводу пришли учёные из Австралии, пишет Gazeta.ru.

К таким продуктам относятся чипсы, сладкие безалкогольные напитки, лапша быстрого приготовления, мороженое, мясные полуфабрикаты, бургеры и другое продовольствие фабричного производства с большим содержанием усилителей вкуса и эмульгаторов.

В новом исследовании специалисты изучили данные о питании и здоровье 16 тысяч от 20 до 79 лет. Участники с самым высоким квинтилем потребления УПП (68–100% потребляемой энергии в рационе) были биологически на 0,86 года старше участников с самым низким квинтилем (39% или менее потребляемой энергии в рационе).

Добавление каждых дополнительных 200 калорий из ультрапереработанной пищи к стандартному суточному рациону в 2000 калорий увеличивало биологический возраст человека примерно на 2,4 месяца.

УПП ускоряет биологическое старение из-за дефицита питательных веществ, таких как витамины, минералы и антиоксиданты. Также многие продукты содержат искусственные добавки и консерванты, которые нарушают обмен веществ.