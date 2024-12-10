В Псковской области снижается смертность из-за отравления алкоголем

10:30, 10 декабря 2024, ПАИ

Смертность из-за отравления алкоголем снижается в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Уровень смертности из-за отравления алкоголем в Псковской области в 2023 году снизился на 12,7 % по сравнению с 2022 годом.

Всего в 2023 году в регионе отравление алкогольной продукцией стало причиной 167 смертей, а в 2022 году – 194.

«Даже доброкачественный алкоголь – яд. Под его влиянием страдает центральная нервная система, появляются психические и неврологические расстройства, нарушается работа внутренних органов. Алкоголь даже в малых дозах оказывает негативный эффект на перечисленные системы и функции организма человека, а особенно детей и подростков. При чрезмерном и длительном употреблении может наступить алкогольная интоксикация», – подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Безопасной дозы алкоголя не существует, а самым идеальным вариантом для сохранения здоровья является полный отказ от алкоголя, заметили в ведомстве.

В частности, из-за чрезмерного употребления алкоголя увеличивается риск развития гипертонии, ишемической болезни сердца, инфаркта, инсульта, острого и хронического заболевания печени. Кроме того, из-за употребления спиртного увеличивается риск развития семи видов рака – кишечника, молочной железы, гортани, печени, рта, пищевода и глотки. Также с чрезмерным употреблением алкоголя связаны проблемы с обучением и памятью, включая слабоумие, депрессии и тревожные расстройства.

Управление Роспотребнадзора по Псковской области напоминает, что чрезмерное употребление алкоголя, а также его суррогатов и спиртосодержащей непищевой продукции отрицательно влияет на состояние здоровья и может привести к отравлениям, в том числе со смертельным исходом.