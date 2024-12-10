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Общество

Обновление автобусного парка продолжится в Псковской области – Станислав Стармолотов

В Псковской области делают всё возможное, чтобы передвижение на общественном транспорте было комфортным, поэтому обновление автобусного парка в регионе продолжится. Об этом заявил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 10 декабря.

Станислав Стармолотов. Фото: ПАИ

В частности, во время эфира Станислав Стармолотов ответил на вопрос, почему псковичи жалуются на задержку автобусов.

«Здесь комплекс причин. Например, те же самые пробки в часы пик. У нас, к сожалению, улично-дорожная сеть не позволяет выделить отдельные полосы для автобусов, поэтому они идут в общем потоке, и возможны сбои в часы пик. Плюс общий износ парка составил порядка 50 %. Несмотря на его обновление, это имеет место быть. Раньше износ был ещё больше», – подчеркнул Станислав Стармолотов.

В «Псковпассажиравтотрансе» стараются в рабочем режиме корректировать работу автобусов, даже если возникают какие-то неполадки, уточнил он. «Если этому кому-то принесло неудобство, приношу извинения за подведомственное мне предприятие. Мы работаем над тем, чтобы передвижения на общественном транспорте были более комфортными», – заверил глава профильного комитета.

По его словам, обновление автобусного парка продолжится в будущем. «Тут я надеюсь, что нам большим подспорьем будет новый национальный проект «Инфраструктура для жизни». Одним из показателей там является обновление автобусного парка, чтобы в нормативе они были не менее 80%. Ждём и надеемся, что там будет предусмотрено федеральное финансирование именно на обновление автобусного парка. Плюс мы всегда смотрим направления и меры государственной поддержки. Мы точно не намерены останавливать обновление», – заключил Станислав Стармолотов.

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