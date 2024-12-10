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Общество

86 автобусов поступило в «Псковпассажиравтотранс» в этом году

86 автобусов поступило в «Псковпассажиравтотранс» в этом году, рассказал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 10 декабря.

Станислав Стармолотов. Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ

«Мы в начале года до февраля успели получить 34 автобуса по программе казначейского государственного кредита. Это были автобусы большого и среднего классов», – отметил Станислав Стармолотов.

Ближе к концу году, благодаря договорённости губернатора Михаила Ведерникова с федеральным центром, региону выделили из резервного фонда 750 млн рублей исключительно на автобусы большого класса, подчеркнул руководитель комитета.

Те самые новые сцепки. Фото: Андрей Степанов

«Это в простонародье так называемые сцепки. Изначально предполагалось 25 единиц, но нам повезло, что вышла экономия при конкурсных процедурах и у нас получилось приобрести ещё семь. Итого 32», – сказал он.

Кроме того, предприятие также получило 20 автобусов из Петербурга. «В настоящее время в Пскове по особо большому классу потребность у нас полностью покрыта», – отметил Станислав Стармолотов.

Больших проблем с новыми автобусами нет, заявил гость эфира. «Иногда приходится что-то подкрутить, но на пассажиров это никак не влияет, автобусы массово с линий не сходили. Хочется отметить, что на предприятии работают хорошие специалисты. Кроме того, все новые автобусы, которые к нам поступили, находятся на гарантии и сопровождении», – обратил внимание глава комитета.

Также по запросу предприятия в площадку для колясочников, которая находится в автобусах, были внесены изменения. «К нам обратились активисты. В автобусах посередине, где площадка для колясочников, стояла стойка для пассажиров. Мы обратились на завод, и они внесли конструктивные изменения. И новые автобусы пришли так, как положено», – заключил он.

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