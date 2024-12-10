Михаил Ведерников провёл серию традиционных встреч с фракциями Псковского областного Собрания

21:36, 10 декабря 2024, ПАИ

В преддверии бюджетного послания и итогового рассмотрения главного финансового документа региона губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл традиционные встречи с представителями всех фракций Псковского областного Собрания депутатов. В ходе общения с парламентариями в формате видеосвязи также приняли участие сенаторы от Псковской области Алексей Наумец и Наталья Мельникова, заместители губернатора и руководители исполнительных органов региона. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Ранее губернатор провёл серию совещаний с участием представителей депутатского корпуса по ключевым показателям регионального бюджета, наиболее значимым проектам и программам.

Открывая встречу, Михаил Ведерников выразил благодарность депутатам за их профессионализм и оперативность в принятии решений, важных для региона. В качестве яркого примера успешного взаимодействия с депутатским корпусом глава региона отметил совместную работу по привлечению кадров с востребованными специальностями.

«Нам удалось остановить сокращение штата педагогов. Это важный шаг. В 2022 году объём мер поддержки учителей увеличился вдвое. Самое главное – удалось вдвое увеличить и число новых специалистов. Мы вовремя предвидели проблему, предотвратили кадровый кризис в наших школах и развернули ситуацию в сторону улучшения», – подчеркнул губернатор. В продолжение этой работы глава региона предложил сохранить меры поддержки и в следующем году, учитывая уровень инфляции.

Благодаря комплексу мер, принимаемых на федеральном и региональном уровнях, наметилась положительная динамика и в сфере здравоохранения. Глава региона подчеркнул, что комплексная поддержка медицинских работников также будет продолжена. В частности, планируется расширить региональные доплаты в рамках программы «Земский доктор».

Вместе с депутатами губернатор обсудил реализацию новых программ – «Земский муниципальный служащий» и «Псковский гектар».

Отдельно Михаил Ведерников остановился на основных показателях финансового блока, озвучив параметры бюджета на следующий год. В дальнейшем они будут скорректированы в сторону увеличения в процессе работы с федеральным центром.

Губернатор подчеркнул, что, несмотря на все трудности, региону удалось сохранить индивидуальную программу социально-экономического развития. Сформулированные предложения прошли широкое и всестороннее обсуждение и были согласованы со всеми заинтересованными федеральными органами власти. Это, например, позволит реализовать два крупных инвестиционных проекта в сфере животноводства, уточнил Михаил Ведерников.

В развитии туризма в следующем году будут три основных направления: реализация новых инвестиционных проектов создания модульных некапитальных средств размещения, развитие общественной территории муниципального образования «Псков – Рождество начинается здесь!» и поддержка автомобильного туризма.

Неотъемлемой частью встречи стало общение губернатора с депутатами, которые смогли высказать свои идеи и обратиться к главе региона с просьбами и обращениями своих избирателей. В рамках встречи Михаил Ведерников ответил на вопросы депутатов всех фракций. Они касались взаимодействия с подрядчиками, развития в регионе адаптивного спорта, ориентированного на ветеранов специальной военной операции, строительства новой поликлиники в Псковском районе, транспортной доступности и реализации программы строительства фельдшерско-акушерских пунктов.

Депутатов малых фракций особенно интересовали вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, догазификации, работы аграрных классов и другие. «Предстоит ещё многое сделать, но мы будем двигаться вперёд и готовы обсуждать любые вопросы», – заявил вице-спикер Собрания, руководитель фракции «Единой России» в областном Собрании Армен Мнацаканян и поблагодарил губернатора и его команду за проделанную работу.

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов положительно оценил взаимодействие исполнительных органов с депутатским корпусом, в том числе работу с обращениями.

«Сегодня мы обсуждаем исключительно системные проблемы, которые могут серьёзно повлиять на развитие региона. Это и меры поддержки, связанные с привлечением кадров. Если бы мы не приняли такие решения, то очень быстро столкнулись бы с кадровым дефицитом. Объём средств на поддержку ежегодно увеличивается, и мы не можем от этого отказаться – постепенно в рамках возможностей регионального бюджета мы будем увеличивать финансирование», – добавил Александр Котов.

Спикер также обратил внимание на несколько сфер, которые, по его мнению, могут развиваться при финансовой поддержке региона. Это территориальное общественное самоуправление и предприятия коммунальной сферы.

«2025 год будет сложным, но мы уже не раз доказывали своей работой, что честным, открытым и профессиональным трудом преодолеваем многие трудности. 2024 год мы завершаем не без проблем, но с хорошим багажом решённых вопросов и созданных объектов», – заключил Михаил Ведерников.

Добавим, проект закона о бюджете Псковской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов будет рассмотрен во втором и третьем чтениях на 40-й сессии Псковского областного Собрания депутатов.