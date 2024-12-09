Программу «Псковский гектар» введут в пилотном режиме в пяти муниципалитетах

20:20, 09 декабря 2024, ПАИ

Программу «Псковский гектар» введут в пилотном режиме в пяти муниципалитетах, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе прямой линии на телеканале «Россия 24» в понедельник, 9 декабря.

«У нас пять пилотных муниципалитетов, где мы планируем реализовать эту программу. Но чтобы она заработала, нужно не просто обвести на карте места, которые могут быть людям предоставлены, нужно, чтобы это были выделенные отмежёванные участки», – пояснил глава региона.

По его словам, сегодня, 9 декабря, прошло обсуждение, какие решения нужно принять, какие средства нужно выделить муниципалитетам на составление проектно-сметной документации, какую квоту можно ещё предусмотреть.

«Для этих пяти пилотных районов нужно эти кадастровые работы провести, чтобы человек мог посмотреть, оставить заявку на целевое использование данного участка и в режиме одного окна получить сопровождение муниципалитета и профильного комитета», – сказал Михаил Ведерников.

Он также напомнил, что программа в первую очередь предназначена предпринимателям, которые востребованы в регионе, а также фермерам, которые планируют заниматься на земле, участникам или потенциальным участникам программ «Земский доктор», «Земский учитель», «Земский муниципальный служащий».

Напомним, традиционная прямая линия губернатора Псковской области Михаила Ведерникова проходит уже в восьмой раз. На неё поступило более 1,5 тысячи вопросов. Обращения, на которые глава региона не успеет дать ответы во время прямого эфира, будут взяты в работу.