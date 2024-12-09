Куда направят допсредства на поддержку псковских педагогов, рассказал губернатор

19:34, 09 декабря 2024, ПАИ

В Псковской области до 170 млн рублей увеличат бюджет для мер поддержки педагогов. Куда будут направлены эти средства, рассказал губернатор Михаил Ведерников в ходе прямой линии на телеканале «Россия 24» в понедельник, 9 декабря.

«170 миллионов рублей – это в этом году, а на следующий год запланировано 210 миллионов. Как раз завтра будем это обсуждать с фракциями. Мы скорректируем некоторые меры поддержки. Мы по предложению Александра Алексеевича Котова [спикер регионального парламента. – ПАИ] увеличим хотя бы на одну квартиру жильё, которое приобретаем для педагогов. И те меры поддержки, которые мы скорректируем, потребуют дополнительного финансирования. Вот разница в этих деньгах. С каждым годом будет больше – у нас это одна из основных задач», – отметил губернатор.

Напомним, традиционная прямая линия губернатора Псковской области Михаила Ведерникова проходит уже в восьмой раз. На неё поступило более 1,5 тысячи вопросов. Обращения, на которые глава региона не успеет дать ответы во время прямого эфира, будут взяты в работу.