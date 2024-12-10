Совет опекунов, попечителей и приёмных родителей Псковского района подвёл итоги года
Совет опекунов, попечителей и приёмных родителей Псковского района подвёл итоги года. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Приветствуя участников совета, Наталья Фёдорова поблагодарила собравшихся за заботу о детях, оставшихся без попечения родителей, и вручила благодарственные письма опекунам, воспитывающим детей с особенностями развития, детей-инвалидов.
В рамках встречи информацию о прохождении детьми ежегодной диспансеризации представила заместитель главного врача по поликлинической работе Псковской межрайонной больницы Галина Манжосова.
Темами совещания также стали вопросы защиты имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе меры взыскания задолженности по алиментам, обеспечения жилищных прав несовершеннолетних и другие.
«Не секрет, что воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, требует серьёзных эмоциональных сил. Консультанты отдела опеки в заключение встречи провели тренинг на тему «Родительские ресурсы», дали практические советы о профилактике эмоционального выгорания», – отметила Наталья Фёдорова.
Совет опекунов, попечителей и приёмных родителей Псковского района подвёл итоги года
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