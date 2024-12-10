Более 20 тысяч планируют потратить россияне на новогодних праздниках

08:25, 11 декабря 2024, ПАИ

В 2024 году россияне планируют потратить в среднем 21 тысячу рублей на человека в преддверии Нового года и каникул, что на 7% больше по сравнению с 2023 годом, когда эта сумма составляла 19,6 тысячи рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на сервис SuperJob.

За последние шесть лет, начиная с 2018 года, бюджет россиян на аналогичные расходы увеличился на три тысячи рублей, что составляет примерно 14%. При этом в расчет не включались расходы на подарки.

Согласно результатам опроса, каждый третий россиянин занимается составлением бюджета на праздники и каникулы. Женщины чаще планируют свои траты заранее – 36% против 30% среди мужчин. Также отмечается, что бюджет женщин ниже, чем у мужчин: 19,5 тысячи рублей против 22,2 тысячи рублей соответственно.