Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Более 20 тысяч планируют потратить россияне на новогодних праздниках

В 2024 году россияне планируют потратить в среднем 21 тысячу рублей на человека в преддверии Нового года и каникул, что на 7% больше по сравнению с 2023 годом, когда эта сумма составляла 19,6 тысячи рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на сервис SuperJob.

За последние шесть лет, начиная с 2018 года, бюджет россиян на аналогичные расходы увеличился на три тысячи рублей, что составляет примерно 14%. При этом в расчет не включались расходы на подарки.

Согласно результатам опроса, каждый третий россиянин занимается составлением бюджета на праздники и каникулы. Женщины чаще планируют свои траты заранее – 36% против 30% среди мужчин. Также отмечается, что бюджет женщин ниже, чем у мужчин: 19,5 тысячи рублей против 22,2 тысячи рублей соответственно.

Ранее сообщалось, что более 12 тысяч псковичей ищут работу перед Новым годом, они разместили более 2,2 тысячи новых резюме. В частности, кандидатов от сферы продаж – 2,1 тысячи и от сферы обслуживания – две тысячи.

Кроме того, отмечалось, что 43% россиян потратят новогоднюю премию на оплату кредита.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












10 декабря 2024

Приоритеты бюджета Псковской области на 2025 год обсудили с Михаилом Ведерниковым депутаты-единороссы
10 декабря 2024

Терминал прилётов аэропорта Пскова начнут возводить в 2025 году
10 декабря 2024

Первое заседание согласительной комиссии по проекту бюджета 2025 года прошло в Псковском областном Собрании
10 декабря 2024

Как купить дешёвые авиабилеты, рассказали псковичам
10 декабря 2024

Станислав Стармолотов станет гостем программы «Оглавление»
09 декабря 2024

С инвестиционным потенциалом Псковской области ознакомились соотечественники из Германии и Латвии
09 декабря 2024

Какие ненужные услуги навязывают автопродавцы, рассказал эксперт
09 декабря 2024

Псковичам дали совет, как правильно написать жалобу на банк

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...