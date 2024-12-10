Более 20 тысяч планируют потратить россияне на новогодних праздниках
В 2024 году россияне планируют потратить в среднем 21 тысячу рублей на человека в преддверии Нового года и каникул, что на 7% больше по сравнению с 2023 годом, когда эта сумма составляла 19,6 тысячи рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на сервис SuperJob.
За последние шесть лет, начиная с 2018 года, бюджет россиян на аналогичные расходы увеличился на три тысячи рублей, что составляет примерно 14%. При этом в расчет не включались расходы на подарки.
Согласно результатам опроса, каждый третий россиянин занимается составлением бюджета на праздники и каникулы. Женщины чаще планируют свои траты заранее – 36% против 30% среди мужчин. Также отмечается, что бюджет женщин ниже, чем у мужчин: 19,5 тысячи рублей против 22,2 тысячи рублей соответственно.
Ранее сообщалось, что более 12 тысяч псковичей ищут работу перед Новым годом, они разместили более 2,2 тысячи новых резюме. В частности, кандидатов от сферы продаж – 2,1 тысячи и от сферы обслуживания – две тысячи.
Кроме того, отмечалось, что 43% россиян потратят новогоднюю премию на оплату кредита.
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