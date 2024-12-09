43% россиян потратят новогоднюю премию на оплату кредита

17:46, 09 декабря 2024, ПАИ

43 % опрошенных россиян потратят новогодние премии на оплату кредитов, следует из данных исследования русской школы управления и рекрутинговой компании Get experts.

60 % работников собираются потратить 13-ю зарплату на отдых, 43 % – на погашение кредита и ипотеки, 24 % – отложат в накопления, 7 % – инвестируют в ценные бумаги, 5 % – сделают крупную покупку. Ещё 15 % респондентов не решили, что делать с выплатой.

Выплатить новогодние премии собираются 37 % работодателей, 27 % из которых до нового года и 10 % – после. Среди предприятий, которые наградят своих сотрудников денежным подарком, 67 % тех, кто выдаст его всем исполнителям, 32 % – только топ-менеджерам, 16 % – руководителям подразделений, а 21 % компаний заплатят в зависимости от итогов работы человека за год.

Среди сотрудников больше тех, кто не ждёт годовую премию: 64 % и 36 % соответственно. Россияне рассказали, что в 50 % случаев наниматели никогда не платят вознаграждение, а 14 % говорят, что у них сложная финансовая ситуация.

Ранее сообщалось, что более 12 тысяч псковичей ищут работу перед Новым годом, они разместили более 2,2 тысячи новых резюме. В частности, кандидатов от сферы продаж – 2,1 тысячи и от сферы обслуживания – две тысячи.