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Сколько можно пить какао взрослому в день, рассказала диетолог

Взрослому здоровому человеку рекомендуется ограничить потребление какао до одной-двух чашек в день и пить его в первой половине дня. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на главного диетолога столичного департамента здравоохранения Антонину Стародубову.

Она отметила, что превышение этой нормы может привести к увеличению калорийности рациона из-за добавленных сахаров, что, в свою очередь, может способствовать развитию избыточного веса и ожирения, а также связанных с ними заболеваний. Кроме того, чрезмерное употребление напитков, содержащих кофеин, может вызвать перевозбуждение, учащенное сердцебиение и нарушения сна.

Стародубова подчеркнула, что какао, как и кофе, следует пить преимущественно в первой половине дня, особенно для людей, чувствительных к кофеину. Она рекомендовала выбирать или готовить напиток с низким содержанием сахара и использовать молоко пониженной жирности вместо сливок, чтобы сделать его более полезным и менее калорийным.

Согласно современным рекомендациям, потребление добавленных сахаров не должно превышать 50 граммов в день, а снижение этого показателя до 25 граммов приносит дополнительные преимущества для здоровья. Это количество легко достигается при употреблении двух-трех порций сладких напитков, подчеркнула врач.

Диетолог советует готовить какао из порошка, а не использовать готовые смеси, которые часто содержат много сахара и сливок. Приготовленный дома напиток без добавления сахара или с минимальным его количеством станет приятным и полезным дополнением к рациону, если употреблять его один раз в день или несколько раз в неделю, заключила она.

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