Круглый стол «Одарённые дети Псковщины» проходит в Общественной палате

11:53, 11 декабря 2024, ПАИ

Круглый стол «Одарённые дети Псковщины» проходит в Общественной палате Псковской области сегодня, 11 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

«Сейчас развивается негосударственный сектор услуг, запущены проекты «Пушкинская карта», «Культура для школьников», также формируется система сопровождения и развития одарённых детей, развивается сеть технопарков, кванториумов, IT- клубов», – отметила директор Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, член Общественной палаты Псковской области Зинаида Иванова.

Кроме того, реализуется проект «Школьный театр». На сегодняшний день создано 136 таких театров, в самодеятельности принимают участие дети от восьми до 18 лет.

Всего в Псковской области работает порядка 70 учреждений дополнительного образования. При этом в этой сфере сохраняется и ряд проблем. Одна из них – недостаточная кадровая обеспеченность в дополнительном образовании, особенно в сельской местности. Также недостаточная эффективность межведомственного взаимодействия в этом вопросе.

Собравшиеся представили доклады по вопросам развития дополнительного образования в регионе. Они обсудили вопросы реестра одарённых детей, профориентации, доступности культурных мероприятий и другие.