Михаил Ведерников озвучил цифры бюджета, с которыми область завершает год

13:45, 11 декабря 2024, ПАИ

Цифры бюджета, с которыми Псковская область завершает год, озвучил на встрече с депутатами областного Собрания в преддверии рассмотрения бюджета на 2025 год губернатор Михаил Ведерников. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

В рамках встречи глава региона напомнил, что 2023 год был рекордным по доходам, тогда бюджет области составил 70,2 млрд рублей.

«Это самый большой консолидированный бюджет за всю историю Псковской области. Мы тогда очень амбициозные планы перед собой поставили, мы видели большое количество дополнительных инструментов – и системных, и программных, и отдельные решения председателя Правительства РФ, куратора, президента. Поэтому эту амбициозную планку преодолели и достаточно хороший объём собственных доходов получили», – сказал Михаил Ведерников.

2024 год будет закончен примерно на такой же планке – 69,5 млрд рублей, отметил он.

При этом, по словам губернатора, в 2025 году обстановка будет складываться иначе. «В прошлом году в защите бюджета мы закладывали доходы консолидированного бюджета на уровне 57,5 миллиарда рублей. Сейчас эта сумма составляет 55 миллиардов. В 2024 году безвозмездные поступления составили 27,8 миллиарда рублей, в 2025-м – будет 20,9 миллиарда», – отметил глава региона.

Однако, по словам Михаила Ведерникова, все социальные обязательства сохраняются в полном объёме и будут выполнены. «Снижение отразится в том числе на объёме дорожного фонда, здесь оно небольшое, если сравнивать текущую ситуацию – у нас 13,3 миллиарда рублей. Следующий год планируем начать с 11,4 миллиарда. Но хочу напомнить, что этот год мы начинали с 12,5 миллиарда рублей», – отметил он.

При этом определённую часть снижения федеральных субсидий планируется компенсировать за счёт собственных доходов региона. «Мне кажется, это хороший показатель, который нашу зависимость от федерального центра, федерального бюджета снижает. И, безусловно, это является закономерным фактором укрепления экономики», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Кроме того, индекс промышленного производства составил в этом году 109 %. «Причём индекс считается не так, что в прошлом году у нас был 118 %, а в этом 109 %. В прошлом году был 118 %, и к этим 118 % мы ещё 9 % прибавили. Налицо положительная динамика», – подчеркнул глава региона.

Он также напомнил, что Псковская область стала одним из лидеров среди регионов России по темпам роста сельского хозяйства – более 130 %. «Я не помню, чтобы у нас такие цифры когда-то были. В прошлом году было 102 %. Есть основания полагать, что этот рост продолжится», – сказал губернатор.