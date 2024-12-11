Стала известна причина пожара в жилом доме в Гдовском районе
Возгорание произошло в одноэтажном жилом доме в деревне Ветвеник Гдовского района, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
В результате пожара в комнате повреждена стена, а само помещение закопчено. Пострадавших нет.
Предварительная причина возгорания – короткое замыкание в электрощите. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
11 декабря 2024
Виновную в смерти троих детей великолучанку намерены направить на принудительное лечение
10 декабря 2024
«Погибших находим иногда только весной»: выход и выезд на лёд в Псковской области запрещён