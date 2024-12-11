Стала известна причина пожара в жилом доме в Гдовском районе

13:24, 11 декабря 2024, ПАИ

Возгорание произошло в одноэтажном жилом доме в деревне Ветвеник Гдовского района, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В результате пожара в комнате повреждена стена, а само помещение закопчено. Пострадавших нет.

Предварительная причина возгорания – короткое замыкание в электрощите. Обстоятельства произошедшего выясняются.