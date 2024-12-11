Охранник обнаружен без признаков жизни на рабочем месте в Псковском районе

19:00, 11 декабря 2024, ПАИ

В Государственную инспекцию труда в Псковской области поступило извещение о несчастном случае. Об этом ПАИ сообщили в госинспекции.

«В Псковском районе работник ООО ЧОО «Сова» в 06:30 был обнаружен коллегами на объекте без признаков жизни», – говорится в сообщении.

Скончавшемуся охраннику было 48 лет. Подробности случившегося выясняются.