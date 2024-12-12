Псковичи поделились профессиональными ожиданиями от 2025 года

10:59, 12 декабря 2024, ПАИ

Псковичи рассказали о своих профессиональных ожиданиях от 2025 года. 17 % опрошенных из них хотят увеличить доход, 13 % намерены пройти повышение квалификации и ещё столько же мечтают о карьерном росте, следует из данных опроса сервиса SuperJob.

Ещё 8 % работающих псковичей заинтересованы в углублении знаний в рамках своей профессиональной деятельности, 3 % хотят открыть свой бизнес или расширить уже существующее дело, а 1 % жителей города нацелен на написание диссертации, прохождение профессиональной аттестации, а также на завершение проектов и выполнение предстоящих задач.

Женщины чаще мужчин отдавали предпочтение профессиональному обучению: 17 % и 9 % соответственно. Мужчины-респонденты в качестве главной цели на будущий год называли повышение дохода: 23 % мужских голосов против 10 % голосов псковичек. Также мужская часть опрошенных делала ставку на карьерный рост и развитие бизнеса.

Напомним, что с 1 января 2025 года зарплаты медиков, педагогов, работников культуры и социальных работников увеличат на 13,2 %. Также зарплаты проиндексируют сотрудникам Роспотребнадзора, МЧС, Росстандарта и рабочим лесных хозяйств.