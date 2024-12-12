В ПсковГУ идёт набор в школу родителей абитуриентов

12:43, 12 декабря 2024, ПАИ

ПсковГУ приглашает родителей будущих абитуриентов на бесплатные онлайн-занятия по подготовке к приёмной кампании 2025 года. Под руководством сотрудников приёмной комиссии вуза родители узнают все нюансы подачи документов, анализа конкурсных списков и успешного прохождения на бюджетные места, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Онлайн-трансляции, посвящённые самым актуальным вопросам поступления, будут проводиться дважды в месяц. В числе тем – квоты, в том числе целевое поступление; учёт достижений; организация успешной подготовки к ЕГЭ и внутренним испытаниям, проводимым вузами; особенности подачи документов через суперсервис портала «Госуслуги»; сроки приёмной кампании, анализ конкурсных списков и оценка шансов поступления.

Также для родителей организуют запись на индивидуальные (очные и онлайн) консультации.

Участникам школы необходимо зарегистрироваться, чтобы получить сопутствующие материалы: календарь абитуриента, чек-листы, схемы анализа конкурсной ситуации и другие полезные материалы.