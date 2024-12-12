Режиссёр театра Тимур Кулов стал гостем программы «Минкульт»

14:00, 12 декабря 2024, ПАИ

Режиссёр театра Тимур Кулов стал гостем программы «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 12 декабря.

Что ждёт зрителей «Кулов-феста» и насколько полное впечатление у них сложится о режиссёрском почерке и его творческой философии? Как работать с модернизмом в театре? Как режиссёр «читает» текст и как работает с прозой? Сталкивается ли молодой режиссёр с непониманием актёров, давлением со стороны руководства? Что важнее для творца: реакция зала или критическая оценка спектакля?

Об этом и многом другом – в эфире «Минкульта». Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации.