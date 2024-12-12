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Культура

Концерт «Рождественская история» в кремле смогут посетить псковичи 4 января

4 января в 19:00 в Приказной палате Псковского кремля начнётся инструментальный концерт «Рождественская история», сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея.

Фото: Псковский музей

Перед слушателями выступят лауреаты международных конкурсов Ирина Иванова (гусли) и Маргарита Тепонайнен (домра). Они исполнят различные музыкальные произведения, в том числе русские народные.

Телефон для записи: 8 (8112) 33-10-65.

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