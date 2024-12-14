Первенство Псковской области по спортивному туризму проходит в Себежском районе

13:05, 14 декабря 2024, ПАИ

Первенство Псковской области по спортивному туризму проходит в посёлке Сосновый Бор Себежского района сегодня, 14 декабря. Об этом сообщает газета «Призыв».

Мероприятие проходит в спортивном зале посёлка, в закрытых помещениях на пешеходных дистанциях. В соревнованиях принимает участие более 200 спортсменов из Псковской и Смоленской областей.

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