Александр Козловский – об итогах съезда «Единой России»: Главный акцент работы партии на ближайшие годы – благополучие людей

18:43, 14 декабря 2024, ПАИ

Главный акцент работы партии на ближайшие годы – благополучие людей, заявил секретарь псковского регионального отделения партии Александр Козловский по итогам XXII съезда «Единой России» в Москве сегодня, 14 декабря.

«Почивать на лаврах у нас нет никакого морального права» – в этих словах нашего президента Владимира Путина, обращённых к участникам XXII съезда «Единой России», заключён главный лейтмотив нашей партийной работы на ближайшие годы», – подчеркнул Александр Козловский.

Основными направлениями, которым членам «Единой России» необходимо уделить особое внимание, – это дальнейшее активное участие партии в помощи фронту и жителям новых и приграничных регионов, подчеркнул он.

В Псковской области такая работа ведётся и продолжится в дальнейшем, подчеркнул Александр Козловский. «Это наш долг перед бойцами СВО и нашими соотечественниками», – сказал он.

Также особое внимание уделено народной программе партии, в которой отражены просьбы миллионов людей. Эта программа дополняется, отражая нужды жителей, экономики страны, регионов, отметил Александр Козловский. «На сегодняшний день акцент делается на поддержку участников СВО и их семей. Ещё один важный момент: синхронизация новых национальных проектов и партийных проектов», – подчеркнул он.

Кроме того, ещё одним приоритетным направлением работы партии является укрепление первичного звена «Единой России». «Наши местные отделения напрямую общаются с гражданами в городах и посёлках. Именно в местные отделения партии люди идут и с проблемами, и с радостями. Будем их укреплять», – сказал Александр Козловский.

По его словам, главным акцентом работы партии в ближайшие годы останутся люди, их благополучие, улучшение качества их жизни, а также технологическое лидерство России.

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