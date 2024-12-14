Главные заявления Владимира Путина на XXII съезде партии «Единая Россия»

16:51, 14 декабря 2024, ПАИ

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании XXII съезда партии «Единая Россия» в Москве сегодня, 14 декабря.

«Единая Россия» с самого начала спецоперации оказывает поддержку бойцам, подчеркнул глава государства.

В частности, члены партии вносят важные законодательные инициативы по созданию системы правовых и социальных гарантий для участников спецоперации и их семей, оказывает всестороннюю помощь ветеранам СВО. Также партия занимается сбором и доставкой всего необходимого мирным жителям, помогает восстанавливать освобождённые регионы.

При этом все парламентские партии страны консолидированно поддерживают всё то, что направлено на защиту людей на Донбассе и в Новороссии и обеспечение твёрдых гарантий безопасности России на десятилетия вперёд, отметил Путин.

Также депутаты Государственной Думы от «Единой России» сами принимают участие в специоперации, добавил президент. «Это мужественный, смелый шаг, достойный всяческого уважения. Спасибо вам», – сказал он.

По словам президента, предстоит внести изменения в народную программу партии, дополнить её конкретными обязательствами, которые принимает на себя «Единая Россия». «Время вызовов открывает для нас и, безусловно, новые возможности, которые мы обязаны вместе реализовать. И уверен, не просто сможем это сделать в будущем, но уже сейчас, сегодня добиваемся серьёзных, очевидных результатов. Россия развивается, экономика растёт, и это на фоне беспрецедентных – в полном, прямом смысле этого слова – в мировой истории санкций, грубого вмешательства и давления со стороны правящих элит некоторых государств», – сказал Владимир Путин.

При этом он подчеркнул, что никакой шантаж и попытки помешать извне никогда и ничего не дадут. «Россия уверена в себе, она чувствует свою правоту и свою силу. А потому все задачи, поставленные нами на ближайшую и долгосрочную перспективу, будут обязательно решены», – сказал он.

Во все исторические времена противники России пытались расшатать единство народа, и сейчас снова стараются разобщить людей, разыгрывая национальную или религиозную карту. «Мы будем жёстко пресекать такие провокации, ответим на любые угрозы и вызовы, готовы дать отпор, что называется, по всему фронту. А он проходит не только по линии боевого соприкосновения. Действительно глобальное, решающее противостояние затрагивает все стороны нашей жизни: культуру, образование, мировоззрение, экономику и технологическую сферу», – сказал Владимир Путин.

При этом, по словам главы государства, «Единая Россия» должна быть на острие этой справедливой борьбы, задействовать все свои экспертные ресурсы, политический опыт, авторитет, лучшие кадры в интересах людей и всей страны.

Люди ждут, что и новые обязательства, и все данные ранее обещания, планы, народная программа будут полностью выполнены, отметил президент.

«Именно человек, благополучие и достаток российских семей – в центре наших планов. Это значит, что буквально каждый шаг надо сверять с мнением людей, с тем, что они думают и о принимаемых законах, и об управленческих решениях, как оценивают эффективность уже введённых и новых мер социальной поддержки, скорость, качество работ буквально по каждому объекту – будь то детский сад или вузовский кампус, спортплощадка во дворе или автомагистраль, многоквартирный дом или памятник культуры», – подчеркнул Владимир Путин.

«Единая Россия» не просто может, умеет, но и обязана выстраивать всю свою деятельность именно в диалоге с людьми, опираться на всех наших сторонников, тесно работать с партнёрами, сказал глава государства.

Он также поручил проработать более эффективную работы сети первичных отделений партии, так как именно они позволяют видеть реальную динамику преобразований в разрезе отдельного города.

Владимир Путин также отметил, что страна развивается и многое сделано, но, с учетом поступающих на прямую линию вопросов, остается достаточно много проблем. «Нужно работать напряженно», – подчеркнул он.

Также он добавил, что достижение национальных целей будет оцениваться на федеральном уровне именно через систему социологических показателей. «Но хочу подчеркнуть ещё раз: ничто, никакая обобщённая статистика не заменит личного контакта, прямого, честного разговора с людьми. Он необходим и государству, и самой партии, является основой и залогом доверия со стороны десятков миллионов россиян», – сказал президент.

В завершение своего выступления он выразил убежденность, что партия сделает всё для дальнейшего укрепления государства, суверенитета страны, конституционного порядка и общественного согласия, а также примет активное, деятельное участие в масштабной, созидательной работе по развитию России.