Псковский школьник занял второе место на Менделеевском международном конкурсе
Десятиклассник Тимофей Ковалёв из Псковского технического лицея стал серебряным призёром I Менделеевского международного конкурса. Об этом сообщается в Telegram-канале «Год Менделеева 2024».
Он представил проект под названием «Мобильный генератор электроэнергии на пьезоэлементах».
На конкурсе эксперты рассмотрели и оценили более 500 работ. Участниками стали школьники из шести стран и 40 регионов. Всем призёрам после новогодних праздников будут отправлены дипломы, сертификаты и благодарственные письма.
Отметим, что конкурс организован в рамках проекта «Год Менделеева», приуроченного к 190-летию со дня рождения Д. И. Менделеева и 300-летию основания Российской академии наук.
Ранее сообщалось, что Тимофей Ковалёв стал призёром Всероссийского конкурса «Научная вселенная».
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