Псковский школьник занял второе место на Менделеевском международном конкурсе

19:28, 15 декабря 2024, ПАИ

Десятиклассник Тимофей Ковалёв из Псковского технического лицея стал серебряным призёром I Менделеевского международного конкурса. Об этом сообщается в Telegram-канале «Год Менделеева 2024».

Он представил проект под названием «Мобильный генератор электроэнергии на пьезоэлементах».

На конкурсе эксперты рассмотрели и оценили более 500 работ. Участниками стали школьники из шести стран и 40 регионов. Всем призёрам после новогодних праздников будут отправлены дипломы, сертификаты и благодарственные письма.

Отметим, что конкурс организован в рамках проекта «Год Менделеева», приуроченного к 190-летию со дня рождения Д. И. Менделеева и 300-летию основания Российской академии наук.

Ранее сообщалось, что Тимофей Ковалёв стал призёром Всероссийского конкурса «Научная вселенная».