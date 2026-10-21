Исследование: почти четверть россиян тратит на подписки больше 600 рублей в месяц

17:44, 21 октября 2026, ПАИ

Почти четверть россиян (22 %) тратит на подписки более 600 рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные исследования медиахолдинга Rambler&Co, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

В диапазон 200–400 рублей укладываются 19 % респондентов. Ещё 18 % платят от 400 до 600 рублей, 13 % – до 200 рублей в месяц. При этом 28 % пользуются бесплатными пробными периодами разных сервисов, пока есть такая возможность.

При выборе графика оплаты половина опрошенных предпочитает ежемесячные платежи. Сразу за год удобнее платить 41 %, оплату раз в три месяца выбрали 6 %, раз в полгода – 3 % респондентов.

Чаще всего от подписок отказываются, когда замечают, что давно не пользуются сервисом, – этот вариант выбрали 40 %. Ради экономии бюджета подписки отключают 27 %, после появления более интересной альтернативы – 20 %. Ещё 13 % отказываются от сервиса, когда их перестаёт устраивать его качество.

Среди всех сервисов, без которых участники опроса уже не представляют своей жизни, лидируют финансовые услуги (приложения банков) – их назвали 31 % опрошенных. Видеосервисы с кино, сериалами и шоу выбрали 28 %, аудиосервисы с музыкой, книгами и подкастами – 23 %. Мультиподписки, объединяющие несколько разных предложений, отметили 18 %.