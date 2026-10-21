До +15 градусов прогреется воздух в Псковской области 22 октября

17:36, 21 октября 2026, ПАИ

Переменная облачность без существенных осадков ожидается на территории Псковской области завтра, 22 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура по области ночью составит от +1 до +6 градусов, днём – от +10 до +15.

В Пскове ночью столбики термометров покажут +3...+5 градусов, днём воздух прогреется до +12...+14.