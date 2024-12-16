Грузы более чем на 40 млн рублей доставило военным псковское отделение «Народного фронта»
Итоги работы проекта «Народный фронт. Всё для Победы» обозначила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова на торжественном мероприятии по случаю вручения нагрудных знаков в понедельник, 16 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.
В рамках проекта региональное отделение «Народного фронта» доставило грузы на сумму свыше 40 миллионов рублей, а также передало 15 автомобилей и десять кроссовых мотоциклов военным подразделениям.
«К этой работе были привлечены и школы. Ребятам для изготовления окопных свечей было передано 2,5 тонны воска. Кроме того, в рамках оказания адресной помощи военным закуплено специализированное оборудование на сумму порядка 21 млн рублей. Ваши усилия – еще одна причина, по которой наши бойцы твердо знают: за их плечами – тысячи жителей Псковской области, миллионы граждан нашей страны, которые готовы сделать всё, чтобы их поддержать», – подчеркнула Вера Емельянова.
Особое внимание уделяется и пострадавшим территориям, добавила она.
«Региональным отделением оказывалась помощь жителям Шебекино, которым требовались вода, медикаменты, продукты. Эти грузы «Народный фронт» отвозил самостоятельно. В августе этого года поддержка оказывалась и Курской области. Сотни людей оперативно подключились к этой работе. Каждый день, невзирая на сложности, вы самоотверженно делаете всё возможное, чтобы внести свой личный вклад в общее дело – к приближению нашей победы», – заключила первый замгубернатора.
Напомним, что сегодня псковичам вручили памятные нагрудные знаки «Народный фронт. Всё для Победы».
Добавим, что под девизом «Всё для Победы!» «Народный фронт» просит поддержать бойцов на передовой в зоне СВО и мирных жителей новых и приграничных регионов.
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