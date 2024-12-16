Грузы более чем на 40 млн рублей доставило военным псковское отделение «Народного фронта»

15:36, 16 декабря 2024, ПАИ

Итоги работы проекта «Народный фронт. Всё для Победы» обозначила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова на торжественном мероприятии по случаю вручения нагрудных знаков в понедельник, 16 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

В рамках проекта региональное отделение «Народного фронта» доставило грузы на сумму свыше 40 миллионов рублей, а также передало 15 автомобилей и десять кроссовых мотоциклов военным подразделениям.

«К этой работе были привлечены и школы. Ребятам для изготовления окопных свечей было передано 2,5 тонны воска. Кроме того, в рамках оказания адресной помощи военным закуплено специализированное оборудование на сумму порядка 21 млн рублей. Ваши усилия – еще одна причина, по которой наши бойцы твердо знают: за их плечами – тысячи жителей Псковской области, миллионы граждан нашей страны, которые готовы сделать всё, чтобы их поддержать», – подчеркнула Вера Емельянова.

Особое внимание уделяется и пострадавшим территориям, добавила она.

«Региональным отделением оказывалась помощь жителям Шебекино, которым требовались вода, медикаменты, продукты. Эти грузы «Народный фронт» отвозил самостоятельно. В августе этого года поддержка оказывалась и Курской области. Сотни людей оперативно подключились к этой работе. Каждый день, невзирая на сложности, вы самоотверженно делаете всё возможное, чтобы внести свой личный вклад в общее дело – к приближению нашей победы», – заключила первый замгубернатора.

Напомним, что сегодня псковичам вручили памятные нагрудные знаки «Народный фронт. Всё для Победы».

Добавим, что под девизом «Всё для Победы!» «Народный фронт» просит поддержать бойцов на передовой в зоне СВО и мирных жителей новых и приграничных регионов.