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Экономика

Кто может стать жертвой финансовой пирамиды, рассказал эксперт

Кто находится в зоне риска или может столкнуться с таким видом мошенничества, как финансовая пирамида, рассказал эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в программе «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

«Если человек при поиске финансовых услуг использует VPN или переходит на рекламные предложения от неизвестных аккаунтов в мессенджерах, то он рискует выйти на такие сайты и потерять сбережения», – отметил он.

Для предупреждения потребителей вся информация о выявленных проектах (включая данные о сайтах, брендах, распространителях рекламной информации, проектах, которые помогают привлекать к нелегалам клиентов) раскрывается на сайте Банка России в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, пояснил эксперт. «Это так называемый предупредительный список Банка России, он пополняется на ежедневной основе. Сейчас в него включено семь компаний, имеющих отношение к Псковской области», – сказал Александр Иванов.

При этом Банк России для защиты потребителей и обеспечения добросовестной конкуренции выявляет финансовые пирамиды и безлицензионную деятельность. Регулятор направляет информацию по этим компаниям, проектам и физическим лицам в уполномоченные органы и инициирует меры по ограничению доступа к их сайтам, отметил гость программы.

Большая часть ресурсов, которые использовали мошенники для продвижения своих услуг (сайтов, телеграм-каналов, страниц в соцсетях и тому подобное), были выявлены на начальном этапе, до их индексации поисковыми системами, и заблокированы по инициативе Банка России за распространение информации о деятельности финансовой пирамиды или оказании финансовых услуг без разрешения, отметил он.

«Такие проекты не успевают «раскрутиться» и привлечь значительные средства», – подчеркнул Александр Иванов.

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