Псковичи приняли участие в международном круглом столе на тему гражданско-патриотического воспитания

23:07, 16 декабря 2024, ПАИ

Первый проректор ПсковГУ Ольга Серова, начальник управления международной деятельности Анастасия Филимонова, директор колледжа ПсковГУ Мария Павлова и начальник отдела академической мобильности и межвузовского сотрудничества Ольга Ткачёва приняли участие в международном круглом столе «Гражданско-патриотическое воспитание в учреждении высшего образования», посвящённом 25-летию образования Союзного государства. Организатором выступил Витебский государственный технологический университет, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

Ольга Серова рассказала о системном подходе к организации воспитательной работы в Псковском государственном университете. Мария Павлова выступила с докладом на тему «Историко-патриотическое воспитание молодёжи на примере создания студенческого экскурсионного бюро».

Участники онлайн-встречи также заслушали выступления, посвящённые системе работы университета по гражданско-патриотическому воспитанию, результатам расследования Генеральной прокуратуры Республики Беларусь уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, реализации проектов общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодёжи» и другие.