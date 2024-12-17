36 школьных классов в Псковской области полностью закрыты на карантин по ОРВИ

12:36, 17 декабря 2024, ПАИ

С 9 по 15 декабря в Псковской области выявлено 4027 случаев ОРВИ. Доля детей до 14 лет среди заболевших – 59 %. Об этом ПАИ сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В Пскове зарегистрировано 1728 случаев ОРВИ, или 42,9 % от общего количества по региону. В структуре циркулирующих вирусов преобладают респираторные вирусы негриппозной этиологии. Случаев гриппа не зарегистрировано.



Из-за распространения ОРВИ образовательный процесс частично приостановлен в 36 классах в 24 общеобразовательных учреждениях, в двух группах двух дошкольных образовательных учреждений. Полностью закрыта Пыталовская средняя школа имени А. А. Никонова.