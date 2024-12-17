Прокурором Печорского округа стал Олег Соловьёв
В Печорском округе прокурором назначен Олег Соловьёв, сообщили ПАИ в пресс-службе областной прокуратуры.
Приказом генерального прокурора РФ от 13 декабря 2024 № 1313-к младший советник юстиции Олег Соловьёв назначен на должность прокурора Печорского округа сроком на пять лет.
Ранее Олег Соловьёв проходил службу в должности первого заместителя прокурора Пскова.
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