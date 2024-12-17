Прокурором Печорского округа стал Олег Соловьёв

18:16, 17 декабря 2024, ПАИ

В Печорском округе прокурором назначен Олег Соловьёв, сообщили ПАИ в пресс-службе областной прокуратуры.

Приказом генерального прокурора РФ от 13 декабря 2024 № 1313-к младший советник юстиции Олег Соловьёв назначен на должность прокурора Печорского округа сроком на пять лет.

Ранее Олег Соловьёв проходил службу в должности первого заместителя прокурора Пскова.