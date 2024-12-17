О развитии местного самоуправления – глава Локнянского округа Иван Белугин. Главное

18:35, 17 декабря 2024, ПАИ

Глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 17 декабря.

Главное из эфира: