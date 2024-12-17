О развитии местного самоуправления – глава Локнянского округа Иван Белугин. Главное
Глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 17 декабря.
Главное из эфира:
- преобразование района в округ был правильным решением, полноценный год работы в новой системе МСУ это доказал;
- представители районов приезжают в Локнянский муниципальный округ за опытом работы в окружной системе, получают его по блокам. Уезжают с позитивным настроем;
- окружная система позволяет настроить эффективную систему взаимодействия Федерации, региона и муниципалитета, в том числе для привлечения средств;
- в федеральном бюджете заложены средства на ремонт Локнянской и Башевской школ;
- отремонтированы терапевтическое отделение Локнянской больницы и несколько ФАПов – в Крестилово и Михайловом Погосте, в Юхово построен модульный ФАП. Кроме того, обновился пост скорой помощи;
- темпы догазификации в Локнянском округе выросли на порядок. Если в 2023 году к газу было подключено всего 10 домохозяйств, то в этом – уже 85;
- обновлён асфальт на улицах Октябрьской и Любы Богомоловой в Локне, в планах продолжить ремонт последней и в следующем году:
- отремонтирована часть федеральной трассы А-122, которая проходит через округ, в направлении Великих Лук. В направлении Подберезья ремонт выполнен картами.
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