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Общество

Какие объекты здравоохранения отремонтировали в Локнянском округе, рассказал Иван Белугин

О ремонте учреждений здравоохранения в Локнянском муниципальном округе рассказал глава муниципального образования Иван Белугин в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 17 декабря.

Иван Белугин. Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ

«Конечно, очень важно, что у нас отремонтировано терапевтическое отделение Локнянской больницы. Там потрачено в районе восьми миллионов рублей. Кроме того, у нас построен новый пост станции скорой помощи, так что персонал у нас работает в нём», – отметил Иван Белугин.

Кроме того, в муниципалитете отремонтировали несколько ФАПов – они находятся в деревнях Михайлов Погост и Крестилово. На каждый из них было направлено свыше 1,3 млн рублей.

«И из последнего – это строительство нового ФАПа в деревне Юхово. ФАП уже стоит, люди его видят», – подчеркнул Иван Белугин.

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