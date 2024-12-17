О планах по ремонту дорог в Локнянском округе рассказал Иван Белугин

15:10, 17 декабря 2024, ПАИ

О ремонте дорог в Локнянском муниципальном округе, а также о планах в этой сфере рассказал глава округа Иван Белугин в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 17 декабря.

«Если говорить про муниципальные дороги, мы в этом году отремонтировали несколько улиц в рамках того финансирования, которое нам было доведено. Здесь особенно стоит отметить улицу Чехова в Локне», – отметил Иван Белугин.

Кроме того, асфальт положили на улицах Октябрьской и Любы Богомоловой в Локне.

«В планах у нас – продолжить асфальтирование улицы Любы Богомоловой, она у нас длинная, но при этом там сначала надо поработать с коммуникациями по водоснабжению, необходимо заменить некоторые участки трубы», – сказал глава Локнянского округа.

Также отремонтирована часть автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-122. «Все помнят, какое количество жалоб было на дорогу от Локни до Великих Лук ещё год назад. Вопрос сдвинулся с мёртвой точки в том числе при личном участии губернатора Михаила Юрьевича Ведерникова и федеральных коллег. На данный момент полностью отремонтированы два участка, и ещё один будет в следующем году», – подчеркнул Иван Белугин.

Кроме того, выполнен карточный ремонт дороги А-122 до села Подберезье, добавил он.