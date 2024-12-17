Темпы догазификации в Локнянском округе выросли в разы – Иван Белугин

16:29, 17 декабря 2024, ПАИ

О ходе догазификации в Локнянском муниципальном округе рассказал глава муниципалитета Иван Белугин в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 17 декабря.

«Если брать прошлый год, то у нас было около десяти подключений, а в этом году к концу декабря планируется, что их будет в районе 85. И это ощутимая история: люди наконец-то увидели, что газ начал приходить в их дома», – подчеркнул Иван Белугин.

В этом в том числе помогла грамотно выстроенная работа с ООО «Газпром межрегионгаз Псков», уточнил он.

«Мы, можно сказать, были пилотным округом. Когда был назначен Антон Михайлович Дымов [гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков». – ПАИ], он приехал сразу к нам и мы определили точки, которые нужно сделать. У нас до 15 человек было в тех бригадах, которые приезжали к нам. Все вопросы были оперативно отработаны и по документам, и по замерам. Я думаю, что темп мы в следующем году не снизим», – заключил Иван Белугин.