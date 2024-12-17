Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Региональные соревнования по воздушно-силовой атлетике в дисциплине «воркаут» пройдут в Псковской области в 2025 году

В Псковской области впервые на официальном уровне пройдут региональные соревнования по воздушно-силовой атлетике в дисциплине «воркаут» в 2025 году. Об этом стало известно в ходе встречи губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с президентом Федерации воздушно-силовой атлетики России Павлом Смоляковым. На встрече были подробно обсуждены перспективы развития этого вида спорта в регионе.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Павел Смоляков выразил признательность властям региона за их активное участие в развитии этого вида спорта. «Для нас важно, что область поддерживает и спорт, и молодёжное субкультурное движение. Это большая редкость в наше время. Мы видим, что проделана большая работа. Мы со своей стороны приложим все усилия, чтобы поддержать эти инициативы», – сказал он. Руководитель федерации также отметил потенциал развития регионального отделения, подчеркнув вовлечённость и энтузиазм его участников.

Павел Смоляков также рассказал губернатору о том, что в воркаут-движении активно проявляет себя Национальная студенческая лига, а также всё больше участников и ветеранов СВО демонстрируют интерес к этому виду спорта и достигают высоких результатов. Павел Смоляков выразил готовность поделиться с регионом своим опытом и наработками в организации работы как с молодёжью, так и со взрослыми.

В свою очередь, вице-президент федерации Александр Переузник подчеркнул, что в регионе действительно большое количество воркаут-площадок. «Наша цель – загрузить их с учётом официального развития этого вида спорта в регионе. Мы ожидаем, что в Псковской области появится первая сборная, которая будет соответствовать всем требованиям спорта высших достижений», – отметил Александр Переузник.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












17 декабря 2024

В прокуратуре Псковской области обсудили вопросы обеспечения законности в сфере ценообразования
17 декабря 2024

Итоги работы центра «Мой бизнес» подвели в Пскове
17 декабря 2024

Первое отделение воздушно-силовой атлетики начнёт работать в Псковской области
17 декабря 2024

Региональные соревнования по воздушно-силовой атлетике в дисциплине «воркаут» пройдут в Псковской области в 2025 году
17 декабря 2024

Жители Овсища украсили ёлку самодельными игрушками
17 декабря 2024

«Движение первых» в Псковской области объединяет более 18 тысяч наставников и учащихся
17 декабря 2024

Очередную партию гуманитарной помощи отправили бойцам из Опочецкого округа
17 декабря 2024

Заседание по вопросам доступности объектов транспортной инфраструктуры для инвалидов прошло в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...