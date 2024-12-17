Региональные соревнования по воздушно-силовой атлетике в дисциплине «воркаут» пройдут в Псковской области в 2025 году

22:39, 17 декабря 2024, ПАИ

В Псковской области впервые на официальном уровне пройдут региональные соревнования по воздушно-силовой атлетике в дисциплине «воркаут» в 2025 году. Об этом стало известно в ходе встречи губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с президентом Федерации воздушно-силовой атлетики России Павлом Смоляковым. На встрече были подробно обсуждены перспективы развития этого вида спорта в регионе.

Павел Смоляков выразил признательность властям региона за их активное участие в развитии этого вида спорта. «Для нас важно, что область поддерживает и спорт, и молодёжное субкультурное движение. Это большая редкость в наше время. Мы видим, что проделана большая работа. Мы со своей стороны приложим все усилия, чтобы поддержать эти инициативы», – сказал он. Руководитель федерации также отметил потенциал развития регионального отделения, подчеркнув вовлечённость и энтузиазм его участников.

Павел Смоляков также рассказал губернатору о том, что в воркаут-движении активно проявляет себя Национальная студенческая лига, а также всё больше участников и ветеранов СВО демонстрируют интерес к этому виду спорта и достигают высоких результатов. Павел Смоляков выразил готовность поделиться с регионом своим опытом и наработками в организации работы как с молодёжью, так и со взрослыми.

В свою очередь, вице-президент федерации Александр Переузник подчеркнул, что в регионе действительно большое количество воркаут-площадок. «Наша цель – загрузить их с учётом официального развития этого вида спорта в регионе. Мы ожидаем, что в Псковской области появится первая сборная, которая будет соответствовать всем требованиям спорта высших достижений», – отметил Александр Переузник.