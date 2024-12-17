Итоги работы центра «Мой бизнес» подвели в Пскове
Ежегодная конференция «Вектор предпринимательства», на которой подвели итоги работы центра «Мой бизнес», состоялась сегодня в Пскове. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.
Мероприятие прошло в гибридном формате и включало не только награждение лучших представителей малого и среднего предпринимательства и партнёров центра, но и финал игры «Бизнес-знаток».
Напомним, центр «Мой бизнес» ориентирован на помощь предпринимателям в открытии и развитии своего дела. В центре можно открыть свой бизнес в формате одного окна, узнать о мерах господдержки и как ими воспользоваться, проконсультироваться по поводу кредитования, налогообложения, бухучёта, пройти обучение предпринимательству, получить услуги маркетинга и продвижения на рынке.
В прокуратуре Псковской области обсудили вопросы обеспечения законности в сфере ценообразования
Региональные соревнования по воздушно-силовой атлетике в дисциплине «воркаут» пройдут в Псковской области в 2025 году
«Движение первых» в Псковской области объединяет более 18 тысяч наставников и учащихся