Итоги работы центра «Мой бизнес» подвели в Пскове

23:34, 17 декабря 2024, ПАИ

Ежегодная конференция «Вектор предпринимательства», на которой подвели итоги работы центра «Мой бизнес», состоялась сегодня в Пскове. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Мероприятие прошло в гибридном формате и включало не только награждение лучших представителей малого и среднего предпринимательства и партнёров центра, но и финал игры «Бизнес-знаток».

Напомним, центр «Мой бизнес» ориентирован на помощь предпринимателям в открытии и развитии своего дела. В центре можно открыть свой бизнес в формате одного окна, узнать о мерах господдержки и как ими воспользоваться, проконсультироваться по поводу кредитования, налогообложения, бухучёта, пройти обучение предпринимательству, получить услуги маркетинга и продвижения на рынке.