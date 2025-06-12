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Общество

Председатель городской Думы поздравил псковичей с Днём России

Председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко поздравил псковичей с Днём России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе гордумы.

Александр Гончаренко. Фото: Псковская городская Дума

Александр Гончаренко подчеркнул, что этот праздник – символ общей истории, богатой культуры и духовного наследия. «День России – это день единения, когда мы чувствуем себя частью чего-то большего, чем просто отдельные люди, – отметил он. – Сегодня мы особенно вспоминаем о нашей общей ответственности за будущее нашей страны. От каждого из нас, от нашего труда и нашей любви к Родине зависит процветание и благополучие России».

Он пожелал псковичам здоровья, счастья и благополучия. «Пусть каждый новый день приносит радость и вдохновение, а наша страна продолжает процветать и развиваться», – добавил Александр Гончаренко.

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