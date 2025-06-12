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Автопробег в честь Дня России стартовал от монумента Александру Невскому в Пскове

Патриотический авто- и мотопробег в честь Дня России стартовал от монумента Александру Невскому на горе Соколиха в Пскове, передаёт коррспондент ПАИ.

Фото из телеграм-канала «Молодёжь Псковской области»

Маршрут автопробега пролегает от памятника по улице Леона Поземского и далее по улицам Советской, Вокзальной, Яна Фабрициуса, Кузнецкой, по Октябрьскому проспекту, Юбилейной, Чудской и Ижорского Батальона.

Участие в заезде принимают около десятка автомобилей и несколько десятков мотоциклов.

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