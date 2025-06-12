Автопробег в честь Дня России стартовал от монумента Александру Невскому в Пскове

13:28, 12 июня 2025, ПАИ

Патриотический авто- и мотопробег в честь Дня России стартовал от монумента Александру Невскому на горе Соколиха в Пскове, передаёт коррспондент ПАИ.

Маршрут автопробега пролегает от памятника по улице Леона Поземского и далее по улицам Советской, Вокзальной, Яна Фабрициуса, Кузнецкой, по Октябрьскому проспекту, Юбилейной, Чудской и Ижорского Батальона.

Участие в заезде принимают около десятка автомобилей и несколько десятков мотоциклов.