Автопробег в честь Дня России стартовал от монумента Александру Невскому в Пскове
Патриотический авто- и мотопробег в честь Дня России стартовал от монумента Александру Невскому на горе Соколиха в Пскове, передаёт коррспондент ПАИ.
Маршрут автопробега пролегает от памятника по улице Леона Поземского и далее по улицам Советской, Вокзальной, Яна Фабрициуса, Кузнецкой, по Октябрьскому проспекту, Юбилейной, Чудской и Ижорского Батальона.
Участие в заезде принимают около десятка автомобилей и несколько десятков мотоциклов.
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