Центр «Мой бизнес» Псковской области отмечает 15-летие

15:16, 27 сентября 2024, ПАИ

15 лет отмечает центр «Мой бизнес» Псковской области как инфраструктура поддержки предпринимательства сегодня, 27 сентября.

«Многие познакомились с нами не так давно и уже в историческом центре города на улице Гоголя под брендом центр «Мой бизнес», а многие дружат с нами ещё с улицы Ротной, когда все запоминали наше длинное название – Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области», – отметила руководитель центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова.

Она также поблагодарила сотрудников организации, кто находится «на передовой» и непосредственно общается с предпринимателями, и кто находится за кулисами, но обеспечивает весь процесс и качество работы центра.

«Большое спасибо каждому из вас за вашу профессиональную, искреннюю и честную работу, за вовлечение, за идеи, за атмосферу. Ну а командой центра «Мой бизнес» мы хотим выразить самые искренние слова благодарности всем нашим партнёрам и предпринимателям: за каждым из вас стоит лидер, команда, и вместе с вами мы делаем важные и нужные проекты!» – подчеркнула она.

Напомним, центр «Мой бизнес» ориентирован на помощь предпринимателям в открытии и развитии своего дела. В центре можно открыть свой бизнес в формате «одного окна», узнать о мерах господдержки и как ими воспользоваться, проконсультироваться по кредитованию, налогообложению, бухучёту, пройти обучение по предпринимательству, получить услуги маркетинга и продвижения на рынке.

Отметим, деятельность центров «Мой бизнес» осуществляется в рамках президентского нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».