Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Памятный штемпель выпустила «Почта России» к Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках

Памятный штемпель выпустила "Почта России" к Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках, сообщили ПАИ в УФПС Псковской области. В этом году на нём изобразили новый зарегистрированный товарный знак «Великие Луки – столица спортивного воздухоплавания».

Презентация штемпеля состоится сегодня, 12 июня, на площадке почты на территории городского праздника, посвящённого торжественному открытию Международной встречи воздухоплавателей.

Участники и гости мероприятия смогут подписать открытку своим близким и отправить её с оттиском штемпеля прямо на празднике с 15:00 до 20:00. Доставлять корреспонденцию в этот день будет баллонная почта. Затем штемпель будет находиться в почтовом отделении 182113 по адресу: Великие Луки, улица Некрасова, 1.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












12 июня 2025

День России отметили в Псковском музее
12 июня 2025

Владимир Путин назначил судей в Псковскую область
12 июня 2025

Дожди и сильный северный ветер ожидают псковичей 13 июня
12 июня 2025

Стала известна программа фестиваля «Довмонт Псковский»
12 июня 2025

Сезон птенцов начался в гдовском «Доме белого аиста»
12 июня 2025

Новая выставка о героях войны открылась в Псковском музее-заповеднике
12 июня 2025

Псковские приставы почтили память героев СВО
12 июня 2025

Красногородцы встретили День России автопробегом

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...