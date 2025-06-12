Памятный штемпель выпустила «Почта России» к Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках

14:21, 12 июня 2025, ПАИ

Памятный штемпель выпустила "Почта России" к Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках, сообщили ПАИ в УФПС Псковской области. В этом году на нём изобразили новый зарегистрированный товарный знак «Великие Луки – столица спортивного воздухоплавания».

Презентация штемпеля состоится сегодня, 12 июня, на площадке почты на территории городского праздника, посвящённого торжественному открытию Международной встречи воздухоплавателей.

Участники и гости мероприятия смогут подписать открытку своим близким и отправить её с оттиском штемпеля прямо на празднике с 15:00 до 20:00. Доставлять корреспонденцию в этот день будет баллонная почта. Затем штемпель будет находиться в почтовом отделении 182113 по адресу: Великие Луки, улица Некрасова, 1.