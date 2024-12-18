Лишь 22% псковичей признались, что обожают Новый год

09:33, 18 декабря 2024, ПАИ

Лишь 22% псковичей признались, что обожают Новый год, 35% любят, но без фанатизма, 34% относятся к празднику спокойно. 7 из 100 псковичей не любят Новый год, 1 из 100 – люто ненавидит. Такие данные приводятся в опросе сервиса SuperJob.



Женщины признавались в любви к празднику почти в 1,5 раза чаще мужчин (67 и 48% соответственно). Мужчины чаще говорили о нейтральном отношении (41% против 27% среди женщин) и нелюбви (10 и 4%).