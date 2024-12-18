Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Житель Пыталовского округа может лишиться свободы на три года за пьяную езду

Прокуратура Пыталовского округа направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который повторно сел за руль в нетрезвом виде. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Мужчине предъявлено обвинение согласно части 2 статьи 264.1 УК РФ (управление другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 УК РФ).

Установлено, что на основании приговора Пыталовского районного суда от 4 октября прошлого года мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 УК РФ, за управление мотоблоком в состоянии алкогольного опьянения, будучи лицом, привлечённым к административной ответственности по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ. Ему было назначено наказание в виде двухсот часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, сроком на два года.

Вместе с тем 25 октября текущего года мужчина вновь управлял мотоблоком в состоянии алкогольного опьянения в Пыталово.

Санкция части 2 статьи 264.1 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до шести лет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












18 декабря 2024

Треки из «Гарри Поттера» в исполнении Губернаторского симфонического оркестра прозвучали на сцене БКЗ Псковской филармонии
18 декабря 2024

Об уникальных экспонатах кондитерского дома «Себежанка» рассказала шеф-кондитер
18 декабря 2024

В Новоржевском округе реализовали последний в этом году проект ТОС
18 декабря 2024

Аномально холодная погода прогнозируется в СЗФО в декабре
18 декабря 2024

Посвящённое закрытию Года семьи мероприятие прошло в Невеле
18 декабря 2024

Третье место занял проект ПсковГУ во всероссийском конкурсе практик инклюзивного высшего образования
18 декабря 2024

Комплексные работы по устранению прорыва трубы ведутся в Гдове
18 декабря 2024

Каких капризов погоды ждать в Псковской области 19 декабря

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...