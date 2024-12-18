Житель Пыталовского округа может лишиться свободы на три года за пьяную езду
Прокуратура Пыталовского округа направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который повторно сел за руль в нетрезвом виде. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Мужчине предъявлено обвинение согласно части 2 статьи 264.1 УК РФ (управление другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 УК РФ).
Установлено, что на основании приговора Пыталовского районного суда от 4 октября прошлого года мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 УК РФ, за управление мотоблоком в состоянии алкогольного опьянения, будучи лицом, привлечённым к административной ответственности по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ. Ему было назначено наказание в виде двухсот часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, сроком на два года.
Вместе с тем 25 октября текущего года мужчина вновь управлял мотоблоком в состоянии алкогольного опьянения в Пыталово.
Санкция части 2 статьи 264.1 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до шести лет.
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