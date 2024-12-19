Ансамбль «Плескава» стал лауреатом конкурса народной традиционной культуры

09:24, 19 декабря 2024, ПАИ

Фольклорный ансамбль «Плескава» награждён дипломом лауреата I степени в номинации «Обряд, обрядово-бытовая сцена» конкурса-фестиваля народной традиционной культуры «Красная нить». Коллектив представил фрагмент реконструкции свадебного пира, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

Мероприятие прошло на базе музыкальной школы № 2 имени М. П. Мусоргского при участии сотрудников и студентов кафедры этномузыкологии Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова. Организатором выступило образовательное учреждение дополнительного образования Псковской области «Лидер».

Также дипломы лауреатов I степени получили Анастасия Попова и Максим Новиков в номинации «Мастера сказа», диплом лауреата II степени вручили Алевтине Васильевой, а лучшей в номинации «Народное пение» стала Надежда Тимошенко.

Победителей определило экспертное жюри, которое возглавила доцент кафедры этномузыкологии, заведующая кабинетом народного музыкального творчества Санкт-Петербургской консерватории, кандидат искусствоведения Евгения Редькова. Всем участникам дали рекомендации по дальнейшей работе с музыкальным материалом.

Всего в конкурсных и фестивальных мероприятиях приняли участие около 200 человек, среди которых фольклорные коллективы Псковской области.

Для конкурсантов организовали концерт «Красная нить. Дорогами псковских экспедиций...», на котором выступили студенты-этномузыкологи, также были проведены мастер-классы по игре на скрипке и народным играм от преподавателей Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.