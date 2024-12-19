Ежегодная конференция «Вектор предпринимательства» состоялась в Пскове

12:18, 19 декабря 2024, ПАИ

Ежегодная конференция «Вектор предпринимательства», на которой подвели итоги работы центра «Мой бизнес», состоялась 17 декабря в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

Мероприятие прошло в гибридном формате и включало не только награждение лучших представителей малого и среднего предпринимательства и партнеров центра, но и финал игры «Бизнес-знаток».

Руководитель псковского центра «Мой бизнес» Анастасия Иванова отметила, что в этом году акцент сделали на завершении нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

«Мы в целом подводим итоги долгой, пятилетней работы. И хотим отметить партнеров, которые с нами все пять лет помогали развиваться нашим предпринимателям. Уже на протяжение трёх последних лет традиционно мы совмещаем конференцию с нашим финалом осенней серии игр «Бизнес-знаток», где команда победителей поборется за главный приз – сову», – рассказала Анастасия Иванова.

В центре «Мой бизнес» можно открыть свой бизнес в формате «одного окна», узнать о мерах господдержки и как ими воспользоваться, проконсультироваться по кредитованию, пройти обучение по основам предпринимательства и многое другое.

Поддержка бизнеса осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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