Ежегодная конференция «Вектор предпринимательства» состоялась в Пскове
Ежегодная конференция «Вектор предпринимательства», на которой подвели итоги работы центра «Мой бизнес», состоялась 17 декабря в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.
Мероприятие прошло в гибридном формате и включало не только награждение лучших представителей малого и среднего предпринимательства и партнеров центра, но и финал игры «Бизнес-знаток».
Руководитель псковского центра «Мой бизнес» Анастасия Иванова отметила, что в этом году акцент сделали на завершении нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
«Мы в целом подводим итоги долгой, пятилетней работы. И хотим отметить партнеров, которые с нами все пять лет помогали развиваться нашим предпринимателям. Уже на протяжение трёх последних лет традиционно мы совмещаем конференцию с нашим финалом осенней серии игр «Бизнес-знаток», где команда победителей поборется за главный приз – сову», – рассказала Анастасия Иванова.
В центре «Мой бизнес» можно открыть свой бизнес в формате «одного окна», узнать о мерах господдержки и как ими воспользоваться, проконсультироваться по кредитованию, пройти обучение по основам предпринимательства и многое другое.
Поддержка бизнеса осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Реклама. АНО «ФГРП ПО» (МКК). ИНН 6027123709.
«Ребята, не беспокойтесь, всё будет пересчитано»: Путин пообещал разобраться с выплатами военным в Курской области
Анастасия Повторейко: Бюджетные расходы на медицину в 2025 году охватывают большинство запросов сферы здравоохранения