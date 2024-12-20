Началась программа «Итоги года с Владимиром Путиным»

12:12, 19 декабря 2024, ПАИ

Началась программа «Итоги года с Владимиром Путиным» сегодня, 19 декабря, передаёт корреспондент ПАИ. В этом году большая пресс-конференция главы государства совмещена с прямой линией. В ходе объединённого мероприятия Владимир Путин ответит на вопросы россиян.

На данный момент на прямую линию уже поступило более 2,2 млн вопросов. Приём вопросов от россиян продолжается.

Отметим, что журналисты Псковской области традиционно принимают участие в общении представителей СМИ с президентом. В этом году в пресс-конференции участвуют корреспонденты Псковского агентства информации, телеканала «Первый Псковский» и районного издания «Пламя».