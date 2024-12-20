Владимир Путин в начале прямой линии затронул парадоксы человеческого мышления
Президент России Владимир Путин в самом начале прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, затронул парадоксы человеческого мышления, передаёт корреспондент ПАИ.
«Когда у нас всё спокойно, размеренно, стабильно – нам скучно, как только начинается движуха – то нам страшно», – сказал глава государства.
Отметим, что журналисты Псковской области традиционно принимают участие в общении представителей СМИ с президентом. В этом году в пресс-конференции участвуют корреспонденты Псковского агентства информации, телеканала «Первый Псковский» и районного издания «Пламя».
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