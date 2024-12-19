Путин заявил, что знает о росте цен на масло в некоторых регионах

12:58, 19 декабря 2024, ПАИ

Президент России Владимир Путин во время прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, отметил, что ему известен рост цен на масло в некоторых регионах России.

«Рост цен на масло, я знаю, 33-34 % в некоторых регионах, примерно так, может, где-то и больше», – сказал глава государства, передаёт корреспондент ПАИ.

В частности, причинами роста цен являются объём урожая и рост мировых цен на некоторые продукты. Также одной из причин роста цен на продукты стало то, что «просто продуктов не стало настолько больше, насколько возросло потребление», считает Владимир Путин.

Отметим, что ФАС России начала проверку производителей сливочного масла в связи с обращениями россиян по поводу завышенного ценника на продукт.

Напомним, что «Молвест» (более известный как «Вкуснотеево»), «ЭкоНива» и «Ренна» (бренды «Коровка из Кореновки» и «Алексеевское») договорились об изменении цен на молочную продукцию с торговыми сетями. Так, снижение цен на молоко составит около 10 %, а на сливочное масло – 7–10 %.