Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Путин заявил, что знает о росте цен на масло в некоторых регионах

Президент России Владимир Путин во время прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, отметил, что ему известен рост цен на масло в некоторых регионах России.

Фото: ПАИ

«Рост цен на масло, я знаю, 33-34 % в некоторых регионах, примерно так, может, где-то и больше», – сказал глава государства, передаёт корреспондент ПАИ.

В частности, причинами роста цен являются объём урожая и рост мировых цен на некоторые продукты. Также одной из причин роста цен на продукты стало то, что «просто продуктов не стало настолько больше, насколько возросло потребление», считает Владимир Путин.

Отметим, что ФАС России начала проверку производителей сливочного масла в связи с обращениями россиян по поводу завышенного ценника на продукт.

Напомним, что «Молвест» (более известный как «Вкуснотеево»), «ЭкоНива» и «Ренна» (бренды «Коровка из Кореновки» и «Алексеевское») договорились об изменении цен на молочную продукцию с торговыми сетями. Так, снижение цен на молоко составит около 10 %, а на сливочное масло – 7–10 %.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












19 декабря 2024

Самые подорожавшие продукты назвали в Псковской области
19 декабря 2024

Самые подорожавшие овощи и фрукты назвали в Псковской области
19 декабря 2024

Путин заявил, что знает о росте цен на масло в некоторых регионах
19 декабря 2024

Годовая инфляция в России достигла 9,14% – Росстат
19 декабря 2024

Зарплаты в России в этом году выросли на 9% в реальном выражении – Путин
19 декабря 2024

Владимир Путин: Суверенитет должен быть в сердце людей
19 декабря 2024

Путин спрогнозировал рост ВВП России до 4% в этом году
19 декабря 2024

Бюджет ФОМС Псковской области принят без изменений

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...