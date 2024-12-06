ФАС России начала проверку цен на сливочное масло
ФАС России начала проверку производителей сливочного масла в связи с обращениями россиян по поводу завышенного ценника на продукт, сообщили ПАИ в пресс-службе ФАС.
«ФАС начала антикартельные проверки производителей сливочного масла. Мероприятия инициированы в связи с обращениями граждан о повышении цен», – сказали в пресс-службе.
Внеплановые проверки проходят в отношении семи компаний – производителей молочной продукции в Москве, Ижевске, Свердловской и Вологодской областях, Омске и Барнауле.
В ведомстве уточнили, что по итогам проверочных мероприятий и анализа полученной информации ФАС сделает заключение и вынесет решение.
Напомним, что «Молвест» (более известный как «Вкуснотеево»), «ЭкоНива» и «Ренна» (бренды «Коровка из Кореновки» и «Алексеевское») договорились об изменении цен на молочную продукцию с торговыми сетями. Так, снижение цен на молоко составит около 10 %, а на сливочное масло – 7–10 %.
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