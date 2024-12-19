Путин: В Курской области может находиться крупнейшее кладбище военной техники НАТО

13:20, 19 декабря 2024, ПАИ

В Курской области может находиться крупнейшее в мире кладбище военной техники производства стран НАТО, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, сегодня, 19 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

Количество уничтоженной в приграничном российском регионе техники ВСУ превысило годовые показатели на других участках в зоне СВО, заявил Владимир Путин.

Отметим, что страны военного блока НАТО поставляют Украине различное вооружение, включая танки, реактивные системы залпового огня и самоходные артиллерийские установки.

Отметим, что журналисты Псковской области традиционно принимают участие в общении представителей СМИ с президентом. В этом году в пресс-конференции участвуют корреспонденты Псковского агентства информации, телеканала «Первый Псковский» и районного издания «Пламя».