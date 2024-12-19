Путин: Шансов сбить «Орешник» ни у кого нет

13:39, 19 декабря 2024, ПАИ

Шансов сбить новейшую российскую ракету «Орешник» ни у кого нет, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, сегодня, 19 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

«Орешник» стоит на удалении двух тысяч километров, даже противоракеты, расположенные в Польше, до него не достанут, подчеркнул Владимир Путин и уточнил, что дальность ракеты «Орешник» составляет до 5,5 тысячи километров.

Отметим, что журналисты Псковской области традиционно принимают участие в общении представителей СМИ с президентом России. В этом году в пресс-конференции участвуют корреспонденты Псковского агентства информации, телеканала «Первый Псковский» и районного издания «Пламя».